​Éric Spitz en visite au port de pêche

Tahiti, le 26 janvier 2023 – Le haut-commissaire Éric Spitz et le ministre René Temeharo ont visité jeudi matin au port de Papeete.



Jeudi matin, Éric Spitz a visité le port de pêche et le port Autonome de Papeete, accompagné du ministre des Grands travaux, René Temeharo. Cette matinée a été l’occasion pour eux “d’aller à la rencontre de tous les acteurs portuaires notamment économiques, qui œuvrent au sein de cette emprise stratégique de la Polynésie française”, souligne un communiqué du haut-commissariat diffusé dans la journée. Un déplacement sur le terrain qui leur a permis d’observer “la filière de pêche” en participant notamment à un atelier de mareyage, et de “rencontrer les professionnels des produits de la mer”. La matinée s’est terminée par une visite de la rade de Papeete.