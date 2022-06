​Éric Minardi au Parlement européen à la fin du mois

Tahiti, le 20 juin 2022 – Le président du Te Nati-Rassemblement national polynésien, Éric Minardi, est désormais député européen, grâce à la percé historique du Rassemblement national aux élections législatives couplée à la loi sur le non-cumul des mandats. "On veut une Union européenne qui respecte les nations", a déjà réagi le nouvel élu qui se rendra à la fin du mois au Parlement européen à Bruxelles.



La percé historique du Rassemblement national aux élections législatives, avec un score de 89 députés élus à l'Assemblée nationale, aura eu des répercussions jusqu'en Polynésie française. En effet, le président du Te Nati-Rassemblement national polynésien, Éric Minardi, s'est retrouvé propulsé ce week-end au poste de député européen. L'élection au Palais Bourbon de trois députées européennes a contraint Hélène Laporte, Julie Lechanteux et Joëlle Mélin à démissionner de leurs mandats à Strasbourg pour se mettre en conformité avec la loi sur le non-cumul des mandats. Laquelle oblige les élus à choisir entre leur mandat de parlementaire à Strasbourg ou à Paris. Éric Minardi ayant terminé les élections européennes de 2019 en 25e position à trois places du dernier élu de la liste du Rassemblement national, il prend mécaniquement l'un des postes vacants au Parlement européen. Le président du parti polynésien y siégera donc jusqu'à la fin du mandat en cours en 2024.



Contacté par Tahiti Infos, Éric Minardi confirme qu'il siégera effectivement au Parlement à Strasbourg, mais également à Bruxelles où se trouvent les commissions et où se déroulent les séances additionnelles. "Tout le monde est heureux. On est la première force d'opposition politique unie. Puisqu'on constate que dès aujourd'hui, au sein de la Nupes, les élus ont commencé à récupérer leurs billes", a commenté le nouveau député sur les résultats des législatives du week-end. "On a toujours respecté les élections. On est des légalistes. Ce scrutin à deux tours est unique et nous pénalise. Si nous étions à la proportionnelle, nous serions depuis longtemps à l'Assemblée nationale", réagit Éric Minardi, qui se félicite que la population française soit aujourd'hui mieux représentée au sein du pouvoir législatif. "Depuis trois présidentielles, Marine Le Pen réalise un score très important. Les Français, petit à petit, comprennent qu'Emmanuel Macron a fait des promesses et a déçu les Français. Les gens se demandent si cette alternative du Rassemblement national peut les protéger", analyse-t-il.



Le Rassemblement national n'a jamais caché sa frilosité à l'égard des institutions européennes. "Nous, c'est la France et les Français d'abord. On veut une Union européenne qui respecte les nations", confirme Éric Minardi qui confirme qu'il siégera au sein du groupe Identité et démocratie qui regroupe déjà plus d'une soixantaine de députés de droite nationaliste à Strasbourg. "Il vaut mieux être dans la place pour mener ce combat. Ceci tout en échangeant, tout en évitant évidemment de se faire la guerre… Mais on ne peut pas être entre les mains de bureaucrates Bruxellois qui nous dictent des règles."