​Équipement de Moorea : Procès en appel le 3 février

Tahiti, le 7 janvier 2022 - Le procès en appel de l'ex-chef de la subdivision de l'Équipement de Moorea, Michael Vanaa, ainsi que d'entrepreneurs et d'agents de cette même subdivision, s'ouvrira le 3 février. Condamnés en première instance pour escroquerie en bande organisée, ils avaient été reconnus coupables d'avoir détourné plus de 90 millions de Fcfp à l'aide de fausses factures qui étaient payées par la direction de l'Équipement.



L'ex-chef de la subdivision de Moorea, Michael Vanaa, l'ancienne élue Tahoeraa à l'assemblée et ancienne maire déléguée de Paopao, Vaiata Friedman ainsi que trois autres prévenus comparaîtront devant la cour d'appel le 3 février prochain dans le cadre de l'affaire du détournement de plus de 90 millions de Fcfp à la subdivision de l'Équipement de Moorea. Lors du procès en première instance, Michael Vanaa avait été condamné à la lourde peine de quatre ans de prison dont deux avec sursis, assortis d'un mandat de dépôt. Vaiata Friedman avait quant à elle écopé d'un an de prison avec sursis, cinq millions d'amende et cinq ans d'inéligibilité.



Entre le 1er avril 2013 et le 22 juin 2016, Michael Vanaa, aidé par plusieurs entrepreneurs de Moorea, avait détourné plus de 90 millions de Fcfp à l'aide d'un processus simple mais bien rôdé. De faux bons de commande étaient rédigés par des agents de l'Équipement. Ils étaient ensuite transmis à des entrepreneurs qui émettaient de fausses factures qui étaient ensuite payées par des virements ordonnés sur les comptes de leurs sociétés. Ces sommes d'argent étaient parfois remises à Michael Vanaa via des enveloppes de billets, ou comptées comme des "avoirs" qui permettaient notamment à ce dernier de se servir au sein des mêmes entreprises qui falsifiaient les factures. Ces dernières échappaient au contrôle de la direction de l'Équipement basé à Papeete car elles n'atteignaient jamais plus d'un million de Fcfp.