​Enquête ouverte après un accident de jet ski

Tahiti, le 17 août 2020 - Un jet ski en a percuté un autre à l’arrêt samedi en fin de journée au large du banc de sable de Taapuna. Une enquête, conjointement menée par la brigade de gendarmerie de Punaauia et la brigade nautique, a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident. Deux personnes ont été légèrement blessées.



L’accident, qui a eu lieu samedi soir au large du banc de sable de Taapuna à Punaauia, a été annoncé par nos confrères de Polynésie 1ère dimanche. Alors que trois personnes se trouvaient sur un jet ski à l’arrêt, un autre jet ski les a percutées avant de prendre la fuite. Identifié depuis, l’homme devrait être entendu par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Punaauia et de la brigade nautique de la gendarmerie qui ont été conjointement chargés des investigations.



Selon nos informations, deux des trois personnes qui se trouvaient sur le jet ski à l’arrêt ont été légèrement blessées. Elles ont bénéficié respectivement de cinq et un jour d’incapacité totale de travail (ITT).