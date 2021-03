​Enquête Disclose : le “si j’avais su” de Gaston Flosse

Tahiti, le 9 mars 2021 - "Nous Polynésiens, nous avons été trompés" ose Gaston Flosse dans un communiqué de presse après la diffusion l’enquête Disclose sur l’impact réel de la radioactivité sur la Polynésie. Le leader du parti orange va même jusqu'à demander des comptes à l'Etat, qu'il avait pourtant soutenu lors de la reprise des essais nucléaires en 1996.



Il ose tout et c’est même à ça qu’on le reconnaît. Le leader du parti orange, Gaston Flosse et ancien président du Pays s’est senti obligé de se justifier après la diffusion de l’enquête menée par média d’investigation Disclose sur l’impact réel de la radioactivité sur la Polynésie. “Ces révélations détruisent tout ce que nous avons entendu et cru jusqu’à ce jour” se permet celui qui a pourtant soutenu la reprise des essais nucléaires sous Jacques Chirac en 1996. “Je ne me suis pas opposé à ces expérimentations, reconnaît le leader du parti orange. J’ai même parcouru le Pacifique, rencontré les chefs d’État, nos voisins, pour les rassurer. Je leur ai dit que la bombe française était propre”.



Seulement voilà, on ne lui avait pas tout dit. On l’aurait même “trompé” comme tout le monde. “Je l’ai fait en toute confiance, car je pensais apporter ma petite contribution à la force de défense et de dissuasion de la France. Mais si j’avais su que c’était au prix de sacrifices, de vies humaines, je me serai opposé avec violence à ces expérimentations.” Il va même jusqu’à demander des comptes à l’État, réclamant une “reconnaissance du fait nucléaire”, un “réexamen de toutes les demandes d’indemnisation” ou encore “l’annulation de la loi Morin qui n’a plus raison d’être”. Plus c'est gros, plus ça passe, ou pas.