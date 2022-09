​En garde à vue pour des nuisances sonores à Taha'a

Tahiti, le 16 septembre 2022 – Un homme de 26 ans a été interpellé à Taha'a pour des nuisances sonores à répétition. Ses sonos, amplis, enceintes et batteries ont été saisis et il sera jugé en janvier prochain.



Alors que le débat sur les nuisances sonores anime l'actualité polynésienne, la gendarmerie a procédé à l'interpellation d'un homme de 26 ans à Taha'a après des troubles répétés le week-end dernier. C'est dimanche soir vers 19 heures que la gendarmerie était une première fois sollicitée pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par un individu qui diffusait de la musique de manière excessive, avec de fortes basses, troublant la tranquillitéé des habitants du quartier Motutiairi sur l’île de Taha'a, indique le parquet dans un communiqué diffusé vendredi. Mais malgré l'intervention des gendarmes, l'homme "fortement alcoolisé" a continué ses agissements et même "monté le volume" jusqu'à près de 4 heures du matin. Le lendemain, la maire déléguée de la commune de Vaitoare avait également tenté de raisonner le jeune homme, mais en vain. La musique reprenait le soir même entre 18h50 et 23h avec de nouveau l'intervention, infructueuse, de la gendarmerie.



Saisis de deux plaines, les gendarmes de la brigade de Taha'a, ont donc interpellé mardi l'homme de 26 ans, l'ont placé en garde à vue pour le délit de "troubles à la tranquillité d'autrui par agressions sonores". Une perquisition de son domicile a conduit à la saisie de sonos, amplis, enceintes et batteries. Déféré jeudi au parquet de Papeete, il a été convoqué en correctionnelle pour le 27 janvier 2023. Placé sous contrôle judiciaire, l'homme, originaire de Raiatea, a notamment l'interdiction de retourner à Taha'a jusqu'à l'audience.