​En Polynésie, Marine Le Pen sort en tête dans deux circonscriptions législatives sur trois

Tahiti, le 24 avril 2022 – Même si la faible participation peut fausser la donne, le résultat du second tour de l'élection présidentielle en Polynésie française appliqué aux circonscriptions des législatives donne un résultat pour le moins surprenant : le score de Marine Le Pen dépasse celui d'Emmanuel Macron dans deux des trois zones électorales pour la députation.



Si l'élection présidentielle est la rampe de lancement du triptyque électoral "présidentielle-législatives-territoriales" en Polynésie française, les résultats de samedi n'ont pas de quoi réjouir le parti majoritaire Tapura huiraatira. En effet, lorsque l'on applique les résultats du second tour de la présidentielle aux trois circonscriptions électorales découpées pour les législatives de juin prochain, c'est Marine Le Pen qui sort en tête deux fois sur trois.



Dans la première circonscription (Papeete, Pirae, Arue, Moorea, Tuamotu-Gambier et Marquises), le candidat soutenu par la majorité, Emmanuel Macron, sort tout de même largement devant Marine Le Pen avec 18 269 voix (56,3%) contre 14 180 pour Marine Le Pen.



Dans la seconde circonscription (Mahina, Hitia'a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest, Teva i Uta, Papara, Paea et les Australes), c'est bien Marine Le Pen qui dépasse Emmanuel Macron d'une courte tête avec 12 714 voix (50,73%) contre 12 348.



Enfin dans la troisième circonscription (Faa'a, Punaauia et les îles Sous-le-vent), le score de la candidate du Rassemblement national est encore plus marqué avec 13 019 voix (51,47%) contre 12 273 voix (48,53%) pour le candidat soutenu par la majorité Tapura.