​Édouard Fritch et Nainoa Thompson, ensemble pour l’océan

Tahiti, le 23 mai 2022 - Édouard Fritch et Nainoa Thompson, le président de la Polynesian Voyaging Society, ont cosigné lundi une déclaration soulignant leur volonté commune de protéger l’océan.



Le président Édouard Fritch et Nainoa Thompson ont signé lundi matin un partenariat de confiance, entre le fenua et la Polynesian Voyaging Society. Cet acte marque un virage important dans la volonté commune de préserver les océans, et scelle les engagements envers l’équipage de Hōkūle’a. "Nous avons le même sang, et partageons le même océan, la même culture. L’idée est de nous unir un peu plus, pour mener ce combat pour l’océan. C’est pourquoi, ils ont voulu sceller cette entente avant de mettre les voiles. Il faut combattre, car notre océan est convoité, et ensemble nous serons plus forts pour porter ce message" a observé Édouard Fritch.



La déclaration conjointe pour les océans rappelle qu’un héritage et qu’une généalogie partagée unissent indiscutablement Tahiti et Hawaii. Ces liens remontent à des siècles auparavant et ont été ravivés par l’arrivée historique de Hōkūle’a à Papeete, il y a 46 ans. La déclaration commune honore en conséquence le va’a, comme le symbole et l’identité des peuples de Tahiti et Hawaii, et reconnait qu’en protégeant la vie de l’océan, nous protégeons nos ancêtres, notre culture, nos traditions, notre foyer et l’avenir de nos enfants, qui ont droit à un monde sain et prospère.



Cette déclaration commune fixe en outre l’engagement de poursuivre et renforcer la relation entre la Polynésie française et la Polynesian Voyaging Society, avec la volonté commune de préserver et de protéger les savoirs traditionnels, la culture, la langue, les voyages, les océans et la vie sur terre.

