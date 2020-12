​Edouard Fritch : "Nous n’allons pas lever le couvre-feu"

Invité du journal de TNTV dimanche soir, le président du Pays, Edouard Fritch, a annoncé que le couvre-feu serait prolongé au-delà de la date butoir du lundi 14 décembre prévue pour cette mesure sanitaire. "Je pense que si effectivement, moins de nos compatriotes sont aujourd’hui testés positifs, c’est aussi en grande partie grâce au couvre-feu", a défendu le président du Pays, avant d'annoncer : "Nous n’allons pas lever le couvre-feu, effectivement nous irons vraisemblablement jusqu’à la fin du mois de janvier."Pour autant, Edouard Fritch a concédé qu'une réflexion était en cours avec le haut-commissaire pour "un aménagement en vue des fêtes qui arrivent : Noël et le jour de l’An". Un aménagement qui conduirait les autorités à "vraisemblablement pousser un peu les horaires". "La population a besoin de s’amuser, a besoin de se lâcher un peu. Et ces fêtes qui sont des fêtes de famille, il faut qu’on leur laisse un peu de marge. Donc on va faire l’annonce vraisemblablement fin de la semaine prochaine ou début de la semaine d’après", a poursuivi Edouard Fritch sur TNTV. Rappelons que le couvre-feu s'applique depuis le 24 octobre uniquement à Tahiti et Moorea entre 21 heures et 4 heures du matin.