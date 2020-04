​EDT rouvre progressivement ses agences

EDT-Engie et sa filiale Tahiti Sud Energie ont annoncé jeudi la réouverture progressive de leurs agences à compter de ce vendredi « pour des opérations limitées ». Il s’agira pour l’heure uniquement de permettre l’encaissement des factures en espèces et les règlements par cartes privatives BT, BP et CCP qui ne sont pas acceptées pour les paiements à distance. Les clients disposant d’un accès Internet étant invités à régler leur facture via l’agence en ligne sur www.edt.pf ou à contacter [email protected] . Rappelons qu’EDT avait annoncé lors du confinement la possibilité pour ses clients de bénéficier d’un délai d’au moins 7 jours après la réouverture de ses agences pour régler les factures dues, mais selon nos informations la société restera particulièrement conciliante sur la prorogation de ce délai pour ses clients pendant la période de confinement.Dans le même temps, EDT annonce renforcer ses mesures de prévention sanitaire dans ses agences, pour la protection de ses clients et de ses agents : isolement par paroi transparente, régulation de la fréquentation pour respecter les distances, port du masque. Les agences de Tahiti et de Moorea seront fermées pour désinfection des locaux, chaque jour, entre 11h30 et 12h00. Et les capacités d’accueil seront limitées et indiquées à l’entrée des agences.