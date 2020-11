​EDT jugée après l’électrocution d’un adolescent

Une ligne de défense qui a passablement agacé l’avocate de la famille du défunt, Me Solène Rebeyrol. Lors de sa plaidoirie, elle s’est dite "sidérée" par la position d’EDT : "Face à l’évidence, on nie tout pour éviter la condamnation mais les prévenus n’ont pas relevé l’état déplorable du compteur dont tout le quartier pensait qu’il n’était plus alimenté". En introduction de ses réquisitions, le procureur de la République, qui s’était rendu sur les lieux le jour du drame, s’est quant à lui dit absolument "scandalisé" par le "déni" et "l’absence de compassion" des mis en cause. "Je suis allé sur place le jour des faits et il est évident que ces dégradations étaient apparentes, c’était effrayant. La question est de savoir si ces dégradations ont eu lieu entre le 6 novembre et le 22 décembre et les témoins sont formels, ils ont toujours vu le compteur dans cet état !" Le représentant du ministère public a ensuite porté une lourde charge contre EDT qui, dès le départ, a fait preuve d’une "mauvaise foi pure" et qui s’est "arc-bouté sur le déni des faits". "Ce ne sont pas des vendeurs de cravates mais des distributeurs d’électricité", a-t-il asséné avant de requérir six mois à deux ans de prison avec sursis à l’encontre des prévenus et 40 millions d’amende contre EDT.



Face à ces réquisitions accablantes, le conseil des prévenus, Me Robin Quinquis, s’est évertué lors de sa plaidoirie à démontrer qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre d’éventuels manquements de ses clients et la "survenance du décès". "Le coffret électrique a été retrouvé dans un état extrêmement dégradé avec des experts qui nous expliquent que d’une part, cette dégradation correspond à un acte de vandalisme avec un marteau ou une masse et que, d’autre part, en ce qui concerne les pièces sous tension qui sont à l’intérieur du disjoncteur, elles avaient fait l’objet d’une dégradation très récente. Ce qui nous amène à conclure que cet acte de vandalisme a été fait dans les jours qui ont précédé l’accident." Pour l’avocat, les nombreux témoignages attestant notamment du fait que le compteur n’avait pas de porte ne démontrent pas le lien de causalité entre les faits et les contrôles effectués par EDT. Le tribunal rendra son délibéré le 1er décembre.