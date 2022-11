​Du rab pour les Tīteti ‘āi’a

Tahiti, le 9 novembre 2022 - Le dispositif Tīteti ‘āi’a d’aide en faveur du tourisme intérieur bénéficie d’une nouvelle prolongation jusqu’au 31 décembre 2023.



Mis en place en avril 2021 afin d’encourager le tourisme intérieur et soutenir l’économie polynésienne pendant la période où les touristes internationaux ne pouvaient venir au fenua, Titeti ‘Ai’a ou “coupons voyages”, offre depuis lors aux résidents de Polynésie française des réductions allant jusqu’à 16 000 Fcfp/personne, conditionnés par une réservation confirmée, pour deux personnes au moins, en hébergement marchand de deux nuitées minimum au sein d’un établissement déclaré ou répertorié auprès du Service du tourisme.



En 2021, le Tīteti ’Āi’a a essentiellement profité aux îles éloignées, puisque près de 50% des fréquentations se sont portées sur l’archipels des Tuamotu Gambier et que les archipels autres que celui de la Société ont représenté deux tiers des bénéficiaires et 80% du chiffres d’affaires généré par le dispositif. Le dispositif a clairement profité à l’hébergement, et à la petite hôtellerie familiale en particulier, puisque celle-ci a capté plus de 50% des coupons générés. Un bilan jugé positif qui avait valu à ce dispositif provisoire d’être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.



L'appel des Tuamotu



Pour les 10 premiers mois de l’année 2022, 58,2 millions de Fcfp de coupons ont été engagés auprès de 5500 voyageurs. Parallèlement, 290 prestataires des cinq archipels ont intégré le dispositif dont 177 hébergements et 103 prestataires d’activités, ce qui correspond au nombre maximum d’exposants sur les Salons du tourisme ;



Comme en 2021, le dispositif bénéficie particulièrement à l’archipel des Tuamotu (48% des voyageurs), et les îles les plus visitées par les bénéficiaires sont dans l’ordre : Rangiroa, Fakarava, Mataiva, Tikehau, Rurutu, Moorea et Huahine.

Au vu de ses effets bénéfiques, en particulier dans les archipels, le conseil des ministres a validé mercredi une prolongation de ce dispositif d’aide pour une 3ème année, jusqu’au 31 décembre 2023.