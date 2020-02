​Du cartel au Sarah Nui

L’enquête, menée par la section de recherches (SR) de Papeete, avait mis au jour l’existence d’un trafic d’ice organisé à partir du Mexique et des Etats-Unis en direction de la Polynésie française par l’ancien rameur natif de Huahine, Maitai Danielson, et le multirécidiviste bien connu du trafic de stupéfiants, Tamatoa Alfonsi. Les deux têtes du réseau avaient été interpellées au Mexique en novembre 2018, transférées en métropole puis ramenées à Tahiti en janvier 2019.



Dans ce second volet, tel que l’indique le vice-procureur dans son réquisitoire définitif, Tamatoa Alfonsi et Maitai Danielson avaient mis en place “un système de transport de fonds, soit en Francs pacifique, soit en dollars US, ainsi que des transferts d’argent via Western Union en provenance de Tahiti et en retour, utilisaient des individus pour effectuer l’importation de certaines quantités de méthamphétamines”. Les investigations avaient permis la découverte de l’installation d’un “réseau structuré” depuis le Mexique où “Alfonsi, proche du cartel de Sinaloa, approvisionnait en grandes quantités plusieurs réseaux polynésiens en ice”. A cet effet, il était aidé par son associé, Maitai Danielson, qui “bénéficiait de la double nationalité franco-américaine” et qui pouvait donc “effectuer sans problème des allers-retours Mexique-USA, facilitant ainsi les remontées d’argent vers Alfonsi et les envois d’ice depuis les USA alors qu’Alfonsi était cantonné au Mexique en raison d’une interdiction du territoire américain”.