​Dresser les chiens détecteurs au fenua

Tahiti, le 17 mai 2021 – La société K9 Pacifique, installé depuis quelques mois à Papeete, ambitionne d’assurer la formation initiale et continue des chiens spécialisés dans l’odorologie en Polynésie.



Le ministre des Grands travaux, René Temeharo, s’est rendu, lundi après-midi, au centre d’entrainement canin de la société K9 Pacifique, installé depuis quelques mois à Papeete. A l’initiative d’Éric Chatelain, directeur de la société SPS, de Daniel Spriet, formateur, ancien sous-officier du 132ème bataillon cynophile de l'armée de terre de Suippes, et d’Hiro Taea, éleveur et dresseur canin, la société K9 Pacifique ambitionne d’assurer la formation initiale et continue des chiens spécialisés dans l’odorologie en Polynésie.



En effet, alors que ces chiens étaient jusqu’alors dressés en Nouvelle-Zélande, la fermeture des liaisons aériennes internationales ces derniers mois a permis d’imaginer de nouvelles solutions afin de garantir le maintien du niveau des équipes cynophiles. A ce stade, la société K9 Pacifique forme des chiens pour la détection de stupéfiants et celle des tumeurs cancéreuses mammaires. En ce sens, le directeur des douanes accompagnant la délégation, Jean-François Tanneau, a pu attester du sérieux de la démarche et témoigner de la volonté d’inscrire ce type d’activités dans un partenariat public-privé bénéfique pour tous. Associé à la visite, le directeur de la Caisse de prévoyance sociale, Vincent Fabre, s’est également déclaré prêt à étudier l’opportunité d’un conventionnement pour améliorer la détection précoce du cancer du sein, en particulier dans les îles éloignées.