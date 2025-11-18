Tahiti Infos

​Drame de Afaahiti, le parquet ouvre une enquête


Tahiti le 26 novembre 2025. Par un communiqué envoyé aux rédaction mercredi à 17 heures, la procureure de la République, Solène Belaouar explique avoir ouvert "dès ce matin une enquête judiciaire du chef d’homicide involontaire afin de déterminer les circonstances ayant conduit à un éboulement touchant plusieurs habitations à Afaahiti".


Cette enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale en Polynésie française.

Pour l’heure, le parquet confirme la découverte de quatre corps sous les décombres. "Il s’agit de deux hommes et deux femmes, tous adultes", précise le communiqué.

Quatre autres personnes sont encore recherchées, dont un enfant.

La procureure "adresse aux familles touchées par ce drame ses plus sincères condoléances." 
 

