​Dragon pour garder la tête

Tahiti, le 20 octobre 2020 - La troisième journée de championnat de ligue 1 Vini débute demain soir avec une rencontre entre le leader, Dragon et l'Olympique Mahina. Les cinq autres rencontres programmées s'étaleront jusqu'à dimanche.



Après son carton le week-end dernier contre Mataiea (6-0), et celui de la première journée contre JT (5-1), Dragon compte bien poursuivre sur sa lancée ce soir à Pater, en jouant l'OM qui jusqu'à présent ne compte qu'un match nul (1-1) contre l'AS Central Sport. Les attaquants de Titioro devraient s'en donner à cœur joie et soigner le goal-average de leur équipe. Dans ce championnat lourdement impacté par le Covid qui prive les équipes de leurs supporteurs et qui rend exsangues les caisses de la Fédération tahitienne de football (FTF), l'AS Dragon tire son épingle du jeu.