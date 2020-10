​Dominique Sorain rend hommage à Jean-Claude Teriierooiterai

Tahiti, le 23 octobre 2020 - Après le décès, mercredi à Paris, de Jean-Claude Teriierooiterai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain lui a rendu hommage jeudi en évoquant la perte d’un d’un « fervent défenseur de l’identité polynésienne ».



L’homme de culture et membre de l’académie tahitienne depuis 2013, Jean-Claude Teriierooiterai, s’est éteint à Paris mercredi à l’âge de 68 ans. Après les hommages notamment rendus par le président de l’assemblée de la Polynésie, le député Moetai Brotherson et le président Edouard Fritch, c’est le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain qui a déploré jeudi la perte d’un « grand homme de culture, un poète, un spécialiste du 'orero et un scientifique distingué à plusieurs reprises pour ses travaux à qui l’on doit notamment les études liées à la navigation traditionnelle aux étoiles ».



Dominique Sorain a exprimé « sa grande tristesse » quant à la disparition d’un « homme qui, toute sa vie durant, s'est engagé avec détermination au travers notamment d’un brillant parcours d’ethnolinguiste au sein de l’Université de la Polynésie française ».