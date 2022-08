​Dominique Auroy de retour au Gabon

Tahiti, le 2 août 2022 – Homme d'affaires bien connu des secteurs aussi divers que l'énergie, les déchets, l'hôtellerie, les spiritueux ou les médias en Polynésie française, Dominique Auroy vient de signer un contrat portant sur 78 milliards de Fcfp d'investissement pour exploiter 30 ans de concession hydroélectrique au Gabon.



Les médias gabonais ont largement relayé l'information ces derniers jours. Le gouvernement d'Ali Bongo a signé la semaine dernière en grande pompe un contrat de concession pour l'énergie hydroélectrique entre l'État du Gabon et la Coder de l'homme d'affaires Dominique Auroy. Bien connu en Polynésie française dans des secteurs aussi divers que l'énergie, les déchets, l'hôtellerie, les spiritueux ou encore les médias, l'entrepreneur établi au fenua avait déjà des intérêts au Gabon lorsqu'il était associé au père du président Ali Bongo, le président Omar Bongo. Depuis l'arrivée au pouvoir du fils du défunt président en 2009, les médias gabonais rapportent que “l'entrepreneur tahitien cherchait à relancer ses projets dans l'hydroélectricité”. C'est désormais chose faite.



Selon Le Nouveau Gabon, en effet, l’État gabonais avait d'abord signé une convention pour la construction de ces deux centrales en 2010 avec la Coder. Ceci avant de résilier ce contrat et “accusant (la Coder) de ne pas respecter les termes dudit contrat et de faire preuve d’immobilisme”. Et ce n'est qu'en 2017 que les discussions ont repris entre le Gabon, les entreprises Coder et le chinois China Gezhouba groupe corporation (CGGC), “chargées de financer et matérialiser ce projet”. Un accord a été signé à Libreville le 15 mars dernier dans lequel la Coder s’est engagée à mettre à la disposition de la CGGC les fonds nécessaires pour réaliser ces infrastructures.



78 milliards de Fcfp d'investissement



Mercredi dernier, les ministres en charge de l’Énergie, de l’Économie et du Budget ont signé des conventions de concession pour l’aménagement de deux ouvrages hydroélectriques avec Dominique Auroy. “Cette étape marque officiellement l’entrée en vigueur de la concession de Coder qui devrait exploiter lesdits ouvrages pendant une trentaine d’années”, indique Le Nouveau Gabon. Le ministre de l'Énergie a détaillé les aménagements représentant “1 000 GWh de productible”, soit l'équivalent du double de la production électrique –thermique, solaire et hydroélectrique– de l'île de Tahiti. L'investissement représente, toujours selon le ministre, la bagatelle de 78 milliards de Fcfp (430 milliards de Fcfa) pour la création de 3 000 emplois annoncés, dans un pays qui ambitionne d'atteindre 80% d'énergie renouvelable en hydroélectrique en 2030 et 100% d'énergies renouvelables en 2040.