​Dix interpellations à Faa'a et Papeete pour trafic d'ice

Tahiti, le 22 septembre 2020 – Huit hommes et deux femmes ont été interpellés mardi matin à Papeete et Faa'a dans le cadre d'une opération menée par la section de recherches de la gendarmerie, sur commission rogatoire du juge d'instruction Frédéric Vue. Soupçonnés d'avoir importé de grosses quantités d'ice en provenance des Etats-Unis, les suspects ont tous été placés en garde à vue.



Nouveau coup de filet dans une affaire de trafic d'Ice au fenua. Les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Papeete, appuyés par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ainsi que par l'antenne du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (AGIGN) de Polynésie française ont procédé simultanément, mardi matin, à l'arrestation de dix individus, huit hommes et deux femmes, ainsi qu'à plusieurs perquisitions à Papeete et Faa'a.



Ces arrestations ont eu lieu dans le cadre d'une commission rogatoire menée par le juge d'instruction Frédéric Vue. Les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir, courant 2019, participé à un trafic d'ice organisé entre la Californie et la Polynésie qui aurait permis l'importation de grosses quantités d'ice sur le territoire. Elles ont été placées en garde à vue mardi matin dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie à Saint Amélie, à Papeete. Gardes à vue qui, en matière de trafic de stupéfiants, peuvent durer jusqu'à 96 heures.