​Disparition de l'élue Rosine Brodien

Tahiti, le 6 septembre 2021 - La conseillère municipale de Arue et ancienne élue To tatou Ai'a à l'assemblée, Rosine Brodien, est décédée jeudi dernier à son domicile.



La commune de Arue a annoncé la disparition brutale de sa conseillère municipale, Rosine Brodien. L'élue particulièrement impliquée dans la vie communale s'était investie aux côtés de l'actuelle tavana de Arue, Teura Iriti, au début des années 2000. Elle était entrée à l'assemblée en 2008 pour une mandature au sein du To tatou Ai'a de Gaston Tong Sang. Egalement investie dans la gestion des affaires de terre, elle avait travaillé au cabinet du ministre Tearii Alpha. Et plus récemment, elle s'était faite élire au poste de conseillère municipale à Arue, remplaçant Tepuanui Snow au conseil municipal, en tant que deuxième de la liste Ia ora Arue. L'élue a été inhumée lundi matin au cimetière catholique de Arue. Son cortège funéraire a fait un détour par la mairie où les agents présents lui ont rendu un ultime hommage.