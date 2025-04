​Difficile victoire de Pirae contre Rewa

Football. L’équipe de Pirae s’impose difficilement face à l’équipe Fidjienne de Rewa dans le deuxième tour de la Ligue des champions d’Océanie. Une victoire arrachée dans un match tendu lors duquel chaque équipe a eu sa mi-temps.





Après avoir perdu son premier match du plus petit des écarts vendredi face à Auckland FC (1-0), l’équipe de Pirae affrontait ce mardi la jeune équipe de Rewa, club fidjien bien en peine dans son propre championnat (seulement 9e).



Mais sous la chaleur écrasante du stade de Honiara aux Îles Salomon – l’OFC va devoir méditer sur cette idiotie de faire jouer des équipes à midi sous cette chaleur et non en soirée - , le FC Pirae a balbutié son football en première mi-temps au point de se rendre la tâche très compliquée pour la suite de la rencontre.



Sur un terrain des plus secs à la tonte approximative, le jeu n’a pas été rendu facile par les rebonds très haut du ballon. Surtout, le 4-3-3 de Pirae s’est heurté au 4-2-3-1 de Rewa pendant toute la première période, et l’équipe de Tahiti n’a jamais réussie à être réellement dangereuse face à une défense adverse bien regroupée qu’elle a pourtant battue 4-2 lors de leur dernière confrontation.



Tendue, l’équipe de Pirae a multiplié les fautes, récoltant deux cartons jaunes (Matatia Paama, 7e, et Etienne Tave, 37e) en première période. 45 premières minutes ou seul un éclair de Mathis Lacan à la 19e, détourné par le portier fidjien, mettait du baume au cœur.



Pour le reste, une domination totale de Rewa dans les duels et dans les ouvertures, prenant régulièrement la défense de Pirae à revers. Par quatre fois, le gardien de Pirae, François Decoret, sauvait les meubles. Trois fois en un contre un face à John Orobulu (21e, 28e et 34e) et une fois en dégageant à la hâte un coup-franc de Setareki Hugues (40e).

​Réveil salvateur Autre mi-temps, autre visage pour Pirae qui redémarrait pied au plancher. Prenant à la gorge les joueurs de Rewa, ce sont ces derniers qui se sont mis à commettre des fautes et collectionner les cartons jaunes et même rouge en fin de match pour Delon Sakhar.



A plusieurs reprises, les joueurs de Tahiti auraient pu ouvrir le score, par Yohann Tihoni sur coup-franc (47e), repris par Matatia Paama, puis par Ariiura Labaste (62e et 65e) qui venait d’entrer en jeu mais dévissait sa reprise après une frappe de Patrick Tepa.

Tepa toujours lui manquait de tromper le gardien à la 93e après 25 minutes d’arrêts de jeu suite à la blessure du gardien de Pirae (voir par ailleurs). Puis Labaste (95e), pourtant bien servi par Lacan manquait d’ouvrir le score, trop court de quelques centimètres.



100 minutes après le début du match, Yohan Tihoni voyait sa frappe s’envoler juste au-dessus de la cage du gardien Fidjien.

Les nombreuses incursions de Pirae dans la défense de Rewa pousseront finalement le Fidjien Patrick Joseph à la faute. Bloquant Mathis Lacan irrégulièrement dans la surface, il offrait un penalty à Pirae que Tihoni transformait (1-0, 107e).



Malgré deux très chaudes occasions pour Rewa, Pirae parvenait à conserver le score jusqu’au bout, lui permettant de rester en course à la qualification pour les demi-finales si les joueurs de Tahiti l’emportent contre les Calédoniens de l’AS Tiga vendredi prochain.

Erreurs d’arbitrage



A la 66e minute de la partie, une nouvelle fois, le gardien de Pirae, François Decoret s’est retrouvé en un contre un face au jeune attaquant de Rewa, John Orobulu. En avance, le gardien s’est saisi du ballon alors que le jeune Orobulu ne stoppait pas son effort et laissait traîner son pied droit dans la figure du gardien de Pirae.



Un geste qui lui vaudra un carton jaune. Mais alors que Decoret était soigné pendant de longues minutes, l’arbitre de la rencontre, a autorisé le changement de Orobulu par son coéquipier, Bruce Hugues, rendant impossible le retour sur sa décision qui lui aurait permis de mettre un carton rouge au joueur Fidjien après avoir constaté que François Decoret ne pouvait reprendre la partie et devait céder sa place à Titouan Courtois, tout juste 16 ans.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 1 Avril 2025 à 18:20 | Lu 256 fois