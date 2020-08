​Diffamation : Le procès d’Irmine Tehei renvoyé au 25 août

Tahiti, le 18 août 2020 - Le procès pour diffamation de la présidente de l’Union des femmes francophones d’Océanie, Irmine Tehei, qui devait se tenir en correctionnelle mardi, a été renvoyé au 25 août. Il lui est reproché d’avoir publiquement diffamé les quatre ex-salariés de l’InterContinental de Moorea qui avaient été accusés de viol, avant que l’affaire ne soit classée sans suite.



La présidente de l’Union des femmes francophones d’Océanie, Irmine Tehei, devait comparaître mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete pour répondre de propos diffamatoires tenus à l’encontre des quatre ex-salariés de l’InterContinental de Moorea, accusés de viol par une de leurs collègues avant que l’affaire ne soit finalement classée sans suite en octobre 2019. Les propos en question avaient été tenus lors d’un reportage diffusé dans le journal télévisé de Tntv en langue tahitienne le 4 septembre 2019. En raison d’un problème de composition du tribunal, le procès d’Irmine Tehei a été renvoyé au 25 août.



Au terme de ce renvoi, l’avocat des quatre salariés de l’InterContiental de Moorea, Me Cross, a déploré le choix de la « présomption de culpabilité » : « Ce qui est regrettable, c’est que nous avons vu ce matin certaines associations féministes en soutien de la prévenue. On présente mes clients comme des péstiférés alors qu’ils ont bénéficié d’un classement sans suite. Nous ne sommes plus dans la présomption d’innocence mais bien dans la présomption de culpabilité ! »