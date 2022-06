​Didier Pouzou sera finalement le nouveau P-dg d'EDT

Tahiti, le 2 juin 2022 – L'actuel directeur général de la Calédonienne des Eaux, Didier Pouzou, prendra finalement les fonctions de P-dg d'EDT-Engie à compter d'août 2022. Initialement pressenti, Vonjy Andriamanga "n'a pas donné suite pour des raisons familiales", indique-t-on chez EDT.



Annoncé depuis plusieurs semaines pour succéder à François Xavier de Froment à la tête d'EDT, l'ancien ministre de l'Energie du gouvernement de Madagascar Vonjy Andriamanga ne sera finalement pas le futur P-dg du principal producteur et distributeur d'électricité en Polynésie française. Le candidat n'a finalement "pas donné suite aux démarches en cours pour des raisons familiales", explique EDT jeudi.



C'est Didier Pouzou, directeur général de la Calédonienne des Eaux en Nouvelle-Calédonie depuis août 2018, qui prendra les fonctions de P-dg d'EDT en août 2022. Doté d'une longue carrière de plus de 26 ans à la Lyonnaise des Eaux -Groupe Suez- Didier Pouzou gérait jusqu'ici les 350 salariés présents sur 12 communes dont 7 en délégation de service public (environ 70% de la population de l’île) avec pour mission, d’assurer la gestion de la production et distribution de l’eau potable ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées.