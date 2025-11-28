

​Développer l’agriculture à Hitia’a

Tahiti, le 4 décembre 2025 – C’est un “projet-pilote” qui se profile avec la signature d’un bail agricole autorisant l’exploitation de 27 hectares de terres domaniales sur le domaine Nadeaud par l’Église protestante mā’ohi, via l’association Pohavai. Des paroissiens de Pirae à Tautira seront mobilisés pour contribuer à la souveraineté alimentaire à travers “l’émergence d’une exploitation structurée, collaborative et respectueuse de nos ressources”.





Ce jeudi après-midi, des représentants du ministère de l’Agriculture, de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), de l’Église protestante mā’ohi et de la commune de Hitia’a o te ra étaient réunis à la mairie de Hitia’a pour acter la signature d’un bail agricole de neuf ans avec l’association Pohavai concernant l’exploitation de deux parcelles du domaine Nadeaud. Les 26,83 hectares concernés se situent derrière le complexe sportif et le collège de Hitia’a. Le loyer annuel est fixé à 30.000 francs par hectare.



Amorcé il y a deux ans, ce projet avait préalablement nécessité un transfert de gestion de ces terres domaniales de la Direction des affaires foncières (DAF) vers la Direction de l’agriculture (DAG). “Cet acte n’est pas seulement administratif, il marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique agricole du Pays. Le gouvernement a fixé un objectif clair : renforcer notre souveraineté alimentaire. Pour y parvenir, nous devons soutenir des projets ancrés dans le territoire”, a déclaré le ministre de l’Agriculture, Taivini Teai, qui attend de ce projet “l’émergence d’une exploitation structurée, collaborative et respectueuse de nos ressources”.

​Un projet-pilote de 27 hectares

“C’est la première fois qu’on fait l’attribution d’un terrain d’une superficie aussi grande, en sachant qu’habituellement on est plutôt entre 1,5 et 3 hectares. C’est l’occasion de mettre en valeur la côte est sur le plan du développement agricole”, nous a précisé le ministre au sujet de ce “projet-pilote” qui sera suivi et accompagné par le Pays et la CAPL.



Le terrain alloué sera exclusivement dédié à des productions végétales et animales avec une dimension sociale, culturelle et éducative portée par l’association Pohavai, sous l’égide de l’Église protestante mā’ohi. “Nous allons planter des arbres fruitiers et des légumes, et faire de l’élevage. Aujourd’hui, on mange mal avec trop de produits importés, alors qu’on est capable de produire localement ! Avec l’association, on va établir un plan de travail et former des groupes pour aller sur le terrain. Les plants sont déjà prêts. Ce projet a aussi une vocation pédagogique pour préparer la relève : on va pouvoir fournir des produits à transformer pour le lycée agricole de Taravao”, explique Rahiti Autai-Teriiti, président du premier arrondissement qui s’étend de Pirae jusqu’à Tautira. Si une partie de la production se destine à la vente, elle devrait également permettre de venir en aide à certaines familles ou encore de couvrir les besoins lors des manifestations paroissiales “pour éviter d’aller se fournir dans les îles”.



À noter que d’autres parcelles de moindre taille ont été récemment affectées à la DAG à Papeno’o, Afaahiti, Faaone, Mataiea et Papeari.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 4 Décembre 2025 à 20:20 | Lu 137 fois



