​Deux zones de pêches interdites créées à Ua Huka

Tahiti, 26 février 2020 - Pour la première fois aux îles Marquises, deux zones de pêche interdite sont créées au large de l’île à la demande des élus de Ua Huka.



Le Conseil des ministres a prononcé mercredi le classement de deux Zones de Pêche Réglementée (ZPR) dénommées "Tokatai" et "Teuaua" au droit de l’île de Ua Huka. La pêche y sera interdite jusqu'en 2024, afin de permettre la régénération des ressources marine, notamment les langoustes et les crabes toe toe, qui sont fortement soumis à la pression à une forte exploitation.



Ce classement fait suite à une demande de la commune de Ua Huka qui s’est engagée dans une démarche de préservation de ses ressources marines.



La ZPR Tokatai a une superficie de 128,76 hectares. Elle comprend une partie de la baie de Hane, une partie de l’aire marine éducative, et s’étend vers l’ouest jusqu’au motu Papa. La ZPR Teuaua a une superficie de 22,46 hectares. Elle comprend les motu Manu (ou Teuaua) et Hemeni. Dans ces deux ZPR, toute pêche est dorénavant interdite, quel que soit l’engin ou la technique de pêche.



Un comité de gestion de ces ZPR doit encore être constitué sur place, avec la participation de représentants de la société civile dont les pêcheurs. L'instance sera chargée de maintenir l’implication de la population dans la mise en œuvre et le suivi de ces zones de pêche réglementée. Ces deux ZPR sont les premières des îles Marquises.