​Deux opérations 'Échange ton vieux casque' à Papeete et Moorea

Tahiti le 22 novembre 2021 – Deux nouvelles opérations 'Échange ton vieux casque' se dérouleront le 1er décembre devant les Ets Tracqui à Mamao et le 10 décembre sur le parking du Champion de Moorea.



Une nouvelle opération "Échange ton vieux casque" sera réalisée mercredi 1er décembre prochain à 14h30 devant les établissements Tracqui à Mamao, annonce la gendarmerie lundi dans un communiqué. Financée intégralement par le haut-commissariat, cette opération a pour objectif de sensibiliser les usagers de deux-roues au port d’un casque homologué pour mieux se protéger. En partenariat avec Ets Tracqui, 56 bons d’achats d’une valeur de 10 000 Fcfp seront remis, en échange d’un vieux casque, à charge pour les bénéficiaires de compléter ce montant pour l'achat d'un casque neuf uniquement chez le partenaire. Les premiers prix étant de l’ordre de 12 000 Fcfp. Une autre opération "Échange ton vieux casque" aura lieu Moorea sur le parking du magasin Champion à Afareaitu le vendredi 10 décembre de 9 à 12 heures. La gendarmerie qui profite de l'opération pour rappeler que le port d'un casque non homologué ou non attaché est passible de 16 100 Fcfp d'amende pour les conducteurs ou passagers de deux-roues et peut surtout avoir des conséquences dramatiques en cas d'accident.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 22 Novembre 2021 à 17:23 | Lu 727 fois