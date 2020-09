​Deux morts et trois blessés dans un accident à Raiatea

Tahiti, le 10 septembre 2020 – Un dramatique accident de la route est survenu jeudi midi à Fareatai dans la commune de Taputapuatea à Raiatea. Un SUV a quitté la route et fait une chute de trois mètres en contrebas de la route, causant deux morts et trois blessés.



Un terrible accident de la circulation est venu endeuiller jeudi la commune de Taputapuatea à Raiatea. Vers 12h30 à Fareatai, un SUV qui circulait dans le sens Uturoa-Fareatai avec cinq personnes à son bord a fini sa course à trois mètres en contrebas de la route de ceinture. Le Samu de l’hôpital de Uturoa a été dépêché sur place. Et les sapeurs-pompiers de Taputapuatea, avec un véhicule de Tumara'a venu en renfort, ont également été dépêchés sur place. Selon Nicolas Marcilloux, chef de corps des pompiers de Taputapuatea : "Deux personnes sont décédées sur le coup, un blessé grave (le chauffeur du véhicule, NDLR) a été évacué en urgence à l’hôpital d’Uturoa et les deux autres passagers sont en état d’urgence relative". Les causes de l'accident ne sont pour le moment pas connues.



Le maire de la commune de Taputapuatea, Thomas Moutame, s’est également rendu sur place pour constater l’accident. Attristé, l'édile a tenu à faire savoir qu’il rencontrerait personnellement les membres des familles endeuillées et a adressé ses condoléances au nom du conseil municipal de Taputaputea. La commune, dont la gendarmerie et la police municipale menaient le matin même un contrôle routier à Fareatai, demande à tous les automobilistes de faire preuve de prudence sur la route.