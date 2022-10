​Deux Fare natira'a à Papara et Hitia'a

Tahiti, le 12 octobre 2022 – Deux Fare natira'a "expérimentaux" -sortes d'espaces publics administratifs connectés pour des zones rurales ou insulaires- ont été installés à Papara et Hitia'a avant un éventuel déploiement dans les îles éloignées. Les ouvertures au public de ces deux premiers espaces situés dans les bureaux de Poste de Papara et Hitia'a sont prévues les 15 et 29 novembre.



Ils devaient être testés à Rapa, Rikitea et Hitia’a o te ra. Ils seront finalement expérimentés dans deux agences de la Poste des zones rurales de Papara et Hitia'a. Un an après la signature d'une convention cadre pour l'innovation publique au sein des administrations, la ministre en charge du Numérique et de la Modernisation de l'administration, Christelle Lehartel, a signé mercredi matin avec Fare Rata une convention permettant l'implantation des deux premiers "Fare natira'a" expérimentaux dans les deux communes des côtes Est et Ouest de Tahiti.



Le projet des Fare natira'a était né de cette fameuse convention de coopération relative à l’innovation publique au sein des administrations en Polynésie française. Dans leur définition officielle, il s'agit "d'espaces mutualisés d’orientation et d’information de proximité à implanter dans les archipels". Concrètement, ces deux espaces d’accueil comprendront un guichet d’information et d’orientation vers les services publics nécessaires aux démarches relatives à la santé, l'emploi ou la retraite, ainsi qu'un agent du Pays formé aux démarches accessibles. Ils seront également équipés d'un espace de libre consultation équipé d’un ordinateur connecté et d’une imprimante scanner. Et enfin, ils seront dotés d'un espace confidentiel avec un système de visioconférence pour un lien direct avec un expert identifié au sein des services administratifs à Papeete pour les questions les plus complexes.



Dans les îles en 2023



L'idée du projet est de rapprocher l’administration des populations éloignées des services centraux, en évitant aux usagers de devoir se déplacer à Papeete pour leurs démarches administratives. Le Fare natira’a de Papara ouvrira ses portes le mardi 15 novembre. Celui de Hitia'a le mardi 29 novembre. Par la suite -et "sous réserve de l’expérimentation concluante du dispositif", précise le Pays- le déploiement progressif de ces Fare natira’a est prévu dans les archipels éloignés dans le courant de l’année 2023.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Mercredi 12 Octobre 2022 à 15:15 | Lu 292 fois