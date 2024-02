​Destination Polynésie au Salon de l'Agriculture

Paris, le 24 février 2024 - Les centaines de milliers de visiteurs du salon de l'agriculture, à Paris, peuvent découvrir un ensemble de stands et d'animations vantant les produits et les charmes de la Polynésie.



Même au salon de l'agriculture, le tourisme est roi. En ce qui concerne le Fenua, en tout cas. “La promotion de la “Destination Polynésie” est un objectif principal, assure Marc Fabresse, secrétaire général de la Chambre agricole de Polynésie, organisateur du stand Tahiti et ses richesses. Nous devons aussi montrer que nous existons au niveau national, par rapport aux autres filières dans les Outre-mer. Nous allons profiter du salon pour nouer des contacts avec des acteurs français et ultramarins. Ces deux dernières années, nous avons noué des contacts étroits avec la Nouvelle-Calédonie et l'île de La Réunion, par exemple.”



Les chambres vertes de Nouvelle-Calédonie et de La Réunion sont liées par convention à l'institution polynésienne et cela tombe bien : leurs stands respectifs entourent celui du Fenua dans l'immense hall 5 du parc des expositions de la porte de Versailles.

L’espace Tahiti et ses richesses y rassemble 17 exposants, sur une surface d'environ 130 mètres carrés. On peut y acheter de très bons savons, du monoï, des perles, des parfums et quelques produits agricoles. La vanille, le rhum sont en majesté. Les voisins, Mayotte, Guadeloupe et La Réunion, écoulent eux aussi les produits de leur terroir. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus sur la semaine que va durer le Salon International de l'agriculture (SIA), dans le sud de Paris.

ATN et ATN Cargo, partenaires Participer à cette foire géante représente un investissement d'environ 18 millions de francs pour la collectivité, selon l'organisateur. Et puisque le tourisme est roi à Tahiti, la compagnie ATN et sa filiale ATN Cargo sont partenaires. “ATN et ATN Cargo font des tarifs pour les exposants et un tarif sur le fret, complète Marc Fabresse. Nous avons aussi une agence de voyage qui, elle, vend des circuits touristiques.”



Les partenariats sont légion sur le stand Tahiti et ses richesses : “Nos étudiants aident les exposants et à cette occasion nous organisons un mā'a Tahiti avec les malades évasanés de Paris”, signale Sarah Teriitaumihau, déléguée de la Polynésie française dans la capitale.



Le SIA est aussi un moment important dans la vie politique française. Un véritable chaos s'est installé samedi, au tout premier jour de la foire : collision entre la visite du président Emmanuel Macron et le mouvement de grève des agriculteurs français.



Depuis, la vie du Salon a repris son cours. Les agriculteurs polynésiens ne sont pas concernés directement par le mouvement social qui touche la profession dans l'Hexagone. Ils ont des problématiques différentes mais se disent “solidaires”. Le SIA doit durer jusqu'au dimanche 3 mars.

