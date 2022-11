​Des recherches jusqu'à vendredi à Papenoo

Tahiti, le 8 novembre 2022 – Les recherches se sont poursuivies mardi sans succès dans la vallée de la Papenoo, pour tenter de retrouver les quatre disparus emportés par la crue dimanche. Des recherches qui seront maintenues au moins jusqu'à vendredi a assuré la gendarmerie.



Les recherches se poursuivront jusqu'à vendredi dans la vallée de la Papenoo, a promis le commandant des forces de gendarmerie, le général Frédéric Saulnier. Une nouvelle fois mardi, plusieurs dizaines de gendarmes, secouristes, mutoi, pompiers et de nombreux riverains ont ratissé au peigne fin les abords et le lit de la rivière, deux jours après la disparition tragique d'un pick-up et de ses occupants emportés par la crue. Une femme enceinte d'une trentaine d'années et trois enfants de 4 à 7 ans sont encore portés disparus.



Dans un communiqué diffusé mardi soir, le haut-commissariat a indiqué qu'un dispositif de recherche identique à celui de lundi avait été déployé, assisté par plusieurs reconnaissances aériennes de l'hélicoptère Dauphin dans la vallée et sur la côte. Le dispositif a également été renforcé par le survol d’un drone sur la zone. Seule une couverture appartenant aux victimes, et qui se trouvait dans le véhicule emporté, a été retrouvée mardi dans la rivière. Une messe s'est également tenue dans la soirée en l'église protestante de Papenoo à laquelle participait le président de l'église protestante maohi.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Mardi 8 Novembre 2022 à 19:30 | Lu 1460 fois