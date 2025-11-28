

​Des plants de Tiare Tahiti pour Tautira

Tahiti, le 3 décembre 2025 - Le comité du tourisme de Tautira participe aux journées du Tiare Tahiti à sa façon : ce samedi, une équipe a prévu d’aller planter une quarantaine d’arbustes chez des habitants volontaires pour embellir leur jardin et leur permettre de profiter toute l’année de cette fleur emblématique.





Pour sa première participation à l’événement, le comité du tourisme de Tautira a opté pour une approche différente : proposer aux habitants du district d’aller planter des pieds de Tiare Tahiti chez eux gracieusement, ce samedi. “Nous avons prévu une quarantaine de pots, avec quelques Tiare Taina aussi. Les gens sont demandeurs : en trois jours, tout était réservé ! On a même reçu des demandes d’autres communes”, explique Ramona Dauphin, secrétaire du comité du tourisme de Tautira et résidente de la vallée de la Vaitepiha. “Si on avait pu choisir la maire (variété de fougère, NDLR), on l’aurait fait en tant qu’emblème de Tautira, mais la Tiare Tahiti a une grande importance dans le cœur des Polynésiens. On a déjà planté des tiare à l’entrée de la commune pour le concours J’embellis ma commune”, poursuit-elle. Les journées du Tiare Tahiti seront célébrées du jeudi 4 au samedi 6 décembre à travers des expositions et des animations organisées à l’assemblée de la Polynésie française, au Fare Manihini et à la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM), à Papeete. Dans les communes, d’autres actions feront écho à ces festivités à l’initiative des comités du tourisme, comme à Taiarapu-Ouest ou Tautira.Pour sa première participation à l’événement, le comité du tourisme de Tautira a opté pour une approche différente : proposer aux habitants du district d’aller planter des pieds de Tiare Tahiti chez eux gracieusement, ce samedi. “Nous avons prévu une quarantaine de pots, avec quelques Tiare Taina aussi. Les gens sont demandeurs : en trois jours, tout était réservé ! On a même reçu des demandes d’autres communes”, explique Ramona Dauphin, secrétaire du comité du tourisme de Tautira et résidente de la vallée de la Vaitepiha. “Si on avait pu choisir la maire (variété de fougère, NDLR), on l’aurait fait en tant qu’emblème de Tautira, mais la Tiare Tahiti a une grande importance dans le cœur des Polynésiens. On a déjà planté des tiare à l’entrée de la commune pour le concours J’embellis ma commune”, poursuit-elle.

​“Ce n’est pas éphémère”

C’est son conjoint qui s’est chargé de préparer les plants grâce au savoir-faire horticole hérité de sa grand-mère. “Ce sont des marcottes que j’ai faites il y a deux mois. Je fais beaucoup de récupération entre les plastiques, les attaches en fibres végétales et la matière organique que je trouve au bord de la rivière pour permettre un bon développement des racines”, confie Mauri Tinorua, prêt à aller à la rencontre des habitants avec une pelle, une barre à mine et du compost pour la mise en terre avec leur aide, dans un esprit de partage. “Je vais aussi leur donner des conseils d’entretien pour qu’elles puissent grandir et fleurir correctement.”



Des personnes de tous âges et de différents quartiers, de l’entrée de Tautira jusqu’au village, recevront un plant. L’équipe du comité du tourisme passera aussi dans un foyer d’accueil pour personnes âgées. Un rendez-vous attendu avec “impatience”, d’autant que plusieurs habitants n’ont tout simplement pas de Tiare Tahiti à domicile. “À l’approche des fêtes, on voulait faire quelque chose de symbolique pour remercier la population qui a été sollicitée cette année pour plusieurs manifestations comme le concours d’embellissement, l’accueil de Hōkūle’a et la journée du tourisme. L’avantage, c’est qu’ils pourront en profiter tous les jours et pendant longtemps : ce n’est pas éphémère”, conclut Ramona Dauphin. Une façon d’embellir les jardins et de promouvoir cette “superbe fleur qui sent bon” toute l’année.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 3 Décembre 2025 à 15:22 | Lu 465 fois



