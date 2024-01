​Des mites au menu d’une cantine de Arue

Tahiti, le 24 janvier 2024 - Des insectes ont été retrouvés dans les assiettes des enfants de l’école Tamahana, à la cantine, mardi midi. Un apport en protéines qui n’était pas prévu au menu et qui n’a pas été du goût des enfants, ni des parents.





Mauvaise surprise pour les enfants de l’école élémentaire Tamahana, ce mardi. Lors des deux services proposés à la cantine ce midi-là, des insectes, pour certains encore vivants selon les nombreux témoignages d’enfants, accompagnaient leurs plats. Alors que le menu annonçait “bœuf printanier et torsette aux trois couleurs”, une quatrième couleur peu ragoutante s’est invitée dans l’assiette.



En cause, les pâtes livrées par Newrest, le prestataire choisi par la mairie de Arue pour desservir ses écoles communales. Dans tous les plats délivrés ce jour-là, des insectes étaient présents. Les enfants ont bien entendu renvoyé leurs assiettes et ce midi-là, aucun d’eux n’a pu manger. Pour les plus petits, l’école a pu trouver quelques goûters dans sa réserve scolaire mais tous ont quitté l’école à 15 h 30 le ventre vide, écœurés et ne voulant plus toucher au reste des plats.



“Comment cela est-il possible ?”, s’interrogeait ce mercredi matin un papa ulcéré d’avoir appris le soir que son fils n’avait pas pu manger. “Comment avoir encore confiance ?”, se demandait une maman à côté de lui.



Les parents veulent des explications



Mercredi matin, une première réunion s’est déroulée entre la direction de l’établissement et quelques parents d’élèves alertés la veille par leurs enfants à la sortie des classes. Des excuses étaient attendues de Newrest, mais surtout des explications. “On fait tous des pâtes ou du riz à la maison. Il nous arrive à tous de parfois trouver des charançons dans les paquets, ou de les voir flotter dans l’eau si on ne les a pas vus avant de verser le paquet. Comment se fait-il que les préparateurs de Newrest ne les ont pas vus avant de ramener les pâtes aux enfants ?”, s’indignait pour sa part une grand-mère.



Selon des témoignages, le premier récipient contenant les pâtes proposées lors du premier service de la cantine contenait des insectes. Le second semblait en être exempt, jusqu’à ce qu’une employée de la mairie décide de le vider pour s’assurer qu’il n’y avait pas de problème, et qu’elle en découvre aussi.



Remontés, les parents d’élèves ont décidé de rédiger un courrier commun adressé à la mairie et à Newrest pour demander des explications. Alerté, le ministre de l’Éducation n’a pas non plus apprécié l’épisode. Contactée à plusieurs reprises, la direction de Newrest n’a pas donné suite aux questions de Tahiti Infos.



En fin de journée, mercredi, les enfants portaient tous un message signé de la main de Frédéric Pain, responsable des opérations chez Newrest. Dans une longue lettre d’excuse, il y évoque “quelques mites alimentaires” qui “auraient déjà été présentes dans les sachets de pâtes au moment de la réception des matières premières”, expliquant plus loin qu’“étant de la même couleur que le produit, celles-ci ont dû manquer à notre vigilance”.



Bonne nouvelle cependant, l’ingestion de ces mites n’est pas source de danger pour les enfants. La société assure qu’un rappel à la vigilance a été fait auprès de ses salariés et qu’une réclamation a été faite au fournisseur. Selon nos informations, une réunion doit se tenir entre la direction de Newrest, la direction de l’établissement, la mairie et les parents d’élèves ce jeudi matin à 8 heures.