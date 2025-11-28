Tahiti Infos

​Des méduses à la Pointe Vénus, un enfant aux urgences


Tahiti le 15 décembre 2025. La mairie de Mahina a communiqué ce lundi sur la présence de méduses à la Pointe Vénus, confirmant les alertes qui résonnaient déjà depuis le matin sur les réseaux sociaux.


"Des méduses ont été signalées dans la baie de Matavai. Une dizaine de personnes auraient été touchées par les brûlants tentacules", explique la mairie qui poursuit. "Le premier signalement a été donné vers 15h. Un enfant a même nécessité une évacuation par les pompiers de Mahina vers l’hôpital en raison de la douleur occasionnée."

La police municipale était sur place pour prévenir les baigneurs. La prudence sera de mise dans les jours qui viennent.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 15 Décembre 2025 à 15:41 | Lu 253 fois
           


