​Des kits sanitaires et paniers alimentaires dans les quartiers prioritaires

Tahiti, le 23 avril 2020 – Face à la crise du coronavirus, l’Etat et le contrat de ville ont annoncé jeudi la distribution de 1 150 kits sanitaires, 1 060 bons ou paniers alimentaires et bientôt du matériel informatique à destinations des quartiers prioritaires de neuf communes de Tahiti et Moorea.



L’Etat et le Syndicat mixte en charge du contrat de ville du « grand Papeete » ont mis en œuvre plusieurs mesures d’urgence de lutte contre la propagation du coronavirus dans les quartiers prioritaires de Tahiti et Moorea, et de soutien aux populations les plus fragilisées par la crise actuelle.



La première de ces mesures a consisté à distribuer 1 150 kits sanitaires, composés de produits d’hygiène tels que savon liquide, gel hydro-alcoolique, solutions désinfectantes, mouchoirs en papiers à usage unique et gants. L’action débutera cette semaine au sein des quartiers prioritaires des neuf communes de Mahina, Arue, Pirae, Papeete, Faaa, Punaauia, Paea, Papara et Moorea-Maiao. Elle s’accompagnera d’une sensibilisation des habitants aux gestes barrières avec une distribution d’une notice en reo tahiti et en français. Ceci pour une enveloppe de 5,3 millions de Fcfp.



La seconde action vient compléter l’aide alimentaire des communes. Elle consiste à fournir dans les quartiers prioritaires 1 060 paniers ou bons alimentaires composés de produits frais et locaux. Une enveloppe de 7,9 millions de Fcfp est consacrée à l’achat de ces denrées alimentaires. En complément de cette aide alimentaire, un appel à projets est lancé afin d’assurer la continuité de la distribution de nourriture dans les quartiers, toujours en favorisant l’accès à des aliments frais, sains et locaux, dans la limite de 5 millions de Fcfp de subventions octroyées par commune.



Enfin, une enveloppe complémentaire de 4,3 millions Fcfp –issue des crédits nationaux de la politique de la ville– vient d’être déléguée par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) afin de lutter contre la fracture numérique que rencontrent les élèves scolarisés dans les quartiers prioritaires durant le confinement. Cette dotation exceptionnelle est destinée à financer à brève échéance du matériel informatique. Elle répond ainsi aux besoins liés à l'accompagnement éducatif de proximité.