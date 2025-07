​Des goûters et des repas dérobés

Tahiti, le 2 juillet 2025 – “Indignation” à Teva i Uta, où la cuisine centrale a été cambriolée. Les faits ont été constatés ce mercredi matin : un portail et une porte ont été forcés, et des cartons de denrées alimentaires destinées aux élèves demi-pensionnaires et aux enfants de la Saga ont été dérobés. Une plainte a été déposée et la commune a lancé un appel à témoins.





Partagée entre “indignation” et “incompréhension”, la commune de Teva i Uta a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux concernant un vol survenu à la cuisine centrale. “Les malfaiteurs seraient entrés par la cour arrière de l’école primaire de Nuutafaratea, en forçant le cadenas du portail. Après avoir forcé la porte d’entrée de la cantine, ils ont pu accéder aux cuisines et, surtout, aux stocks”, a-t-il été constaté sur place ce mercredi matin.



Selon les premières informations, plusieurs cartons de denrées alimentaires ont été dérobés. Ils contenaient des gâteaux individuels, des coupelles de fruits, du lait, des pâtes et des boissons concentrées destinés aux élèves demi-pensionnaires, mais aussi aux enfants de la Saga dès la semaine prochaine. Des crêpes et des yaourts auraient également été consommés sur place.



Le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, exprime “sa profonde indignation face à cet acte inacceptable, qui constitue une atteinte grave aux services publics et à l’intérêt des enfants”. La commune indique qu’une plainte a été déposée. Les personnes ayant des informations concernant ce vol sont invitées à contacter la police municipale.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 2 Juillet 2025 à 12:06 | Lu 189 fois