​Des formations pour l'autosuffisance alimentaire aux Marquises

A l’origine du projet, le couple et le frère d'Olivier, Yann Gavinelli, décédé cette année. C’est lui qui s’occupait principalement de l’aspect "extérieur" du projet : communication, administratif mais également trésorerie. Il a participé avec son frère à l’écriture de recueils de recettes et conseils ou encore à la création du site internet de l’association qui est une mine d’informations pour tous les curieux s’intéressant à la question de la souveraineté alimentaire.

Carine Courthiade a grandi dans une famille d’herboristes et agriculteurs à Toulouse avec une spécialité dans les préparations maison. Elle se concentre sur les bienfaits d’une alimentation appropriée en symbiose avec ce que la nature veut bien nous donner, à l’endroit où l’on se trouve. Selon elle, il faut varier les plaisirs : manger du cru et du cuit par alternance, et également des feuilles, des fleurs et des tubercules. Et elle insiste : consommer local. Carine pratique également des massages thérapeutiques et pour ce faire elle utilise, bien évidemment, des produits qu’elle prépare elle-même.

Quant à Olivier Gavinelli, il peut se prévaloir d'une trentaine d'années d’expérience en agriculture et plus particulièrement sur les cultures en milieu aride avec une solide connaissance des milieux tropicaux. Il lui tenait à cœur de revenir vivre aux Marquises, après avoir vécu à Hiva Oa il y a 35 ans, où ses enfants sont nés.