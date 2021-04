​Des écolos gourmands à Bora Bora

Bora Bora, le 6 avril 2021 - L’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora a organisé mercredi une journée de récolte de piles usagées originale puisqu’elles étaient échangées contre du chocolat. 490 kilos de piles ont ainsi pu être collectés.



Sous le chapiteau de la place Tuvavau de Bora Bora, les visiteurs se pressaient mercredi. Près de 200 enfants ont participé à une journée de récolte de piles usagées organisée par l’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora. Très adaptée à la saison de Pâques, l’opération offrait des paquets de chocolats en échange des kilos de piles.

Le jeune Loekai, s’est déplacé pour l’occasion : “Je suis très content de venir échanger mes piles contre du chocolat. J’avais une grande bouteille de jus remplie de piles. J’ai eu environ 2 kilos de piles contre 2 grands paquets de chocolat. J’adore les chocolats et maman m’a dit de ne pas polluer la nature donc j’ai ramassé les piles usées et je suis venu pour échanger contre plein de chocolat. J’ai eu des œufs et des lapins en chocolat.” Tepa Kahaia, enseignante et maman d’un petit garçon est elle aussi venue apporter sa contribution : “J’ai entendu à la radio que l’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora organisait cette récolte de piles, du coup, on est venus pour éviter de les laisser traîner à la maison ou de les jeter à la poubelle. ”



Pour ceux qui le souhaitaient, les chocolats pouvaient être remplacés par des fruits. L’événement a connu un vif succès, 490 kilos de piles usagées ont pu être récoltés, comme s’en réjouit le vice-président de l’association organisatrice, Milton Doom : “Cette année, on a décidé de mettre en place cette collecte et les gens ont répondu massivement, car l’année dernière nous n’avons pas pu l’organiser. Cette année c’est donc l’équivalent de deux ans de piles que nous avons récoltés. Ce qui représente quatre grands sacs de farine. Cette fois, nous avons inclus des fruits. Les gens sont contents de cette organisation car pour certaines familles, c’est un moyen de fêter Pâques. ”



Cet événement est organisé chaque année. Une fois collectés, les déchets sont rapatriés à Tahiti. L’opération a connu un tel succès qu’elle a été prolongée sur une semaine.