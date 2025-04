​Des conférences pour parler du sport au féminin

Tahiti le 14 avril 2025. Le Comité Olympique de Polynésie Française (COPF) recevra prochainement Juliana Antero du 22 au 26 avril 2025. Chercheuse à l’INSEP, experte auprès du Comité Olympique International et de l’UEFA, et ancienne gymnaste de haut niveau, elle dirige le programme de recherche Empow’her qui s’intéresse à l’impact des fluctuations hormonales, notamment liées aux cycles menstruels et à la contraception, sur la performance et l’entraînement des sportives.





Ce programme s’intéresse à l’impact des fluctuations hormonales, notamment liées aux cycles menstruels et à la contraception, sur la performance et l’entraînement des sportives, en particulier dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

À cette occasion, plusieurs temps forts sont organisés pour sensibiliser et former les acteurs du sport, les professionnels de santé et le grand public : Une conférence grand public le mardi 22 avril à 17h30 à l’amphithéâtre de l’IJSPF

Une conférence professionnelle (médecins, kinés, coachs, etc.) le vendredi 25 avril à 17h30 à l’UPF

Une formation exclusive réservée aux CTF des fédérations le jeudi 24 avril

Quatre ateliers pratiques « Cycle & Sport » à destination des athlètes féminines, organisés au COPF, les 23, 25 et 26 avril (12 participantes maximum par session) Ces événements sont gratuits, mais les places sont limitées pour les ateliers.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne :

Conférences :

Ateliers "Cycle & Sport" :

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 14 Avril 2025 à 14:51 | Lu 365 fois