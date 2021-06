​Des Marquisiens auscultés par l'ILM

Le contact entre l’équipe Mata’ea et la population est chaleureux, tout se fait au sein du foyer en dehors du cadre médical classique : « Il n’y a pas la pression de la blouse blanche, nous dit Virginie, on peut discuter avec les gens en toute simplicité et les aider à faire le point sur leur santé et leur hygiène de vie sans les culpabiliser. Notre travail n’est pas d’être moralisateurs mais de sensibiliser et d’écouter. La plupart du temps les gens qui nous reçoivent n’ont pas vu de médecin depuis longtemps. C’est intéressant d’échanger avec eux, ça permet de faire un bilan et de déceler des problèmes qui seraient peut-être passés inaperçus autrement. »

Virginie, Lauriane et Mathilde disent aimer leur travail notamment grâce à l’accueil qui leur est fait dans les foyers polynésiens : « On souhaite vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont accueillies chez elles. On a toujours été reçues très chaleureusement et ça fait plaisir. »



La collecte de données sanitaires touche bientôt à sa fin dans les archipels. D’ici quelques jours le trio d’infirmières quittera les Marquises pour rejoindre Tahiti, où 600 foyers restent encore à visiter.