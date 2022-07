​Déprimé, il menace de se faire exploser avec une bouteille de gaz

Tahiti, le 7 juillet 2022 – Un père de famille de 38 ans a été condamné jeudi en comparution immédiate à huit mois de prison dont six avec sursis pour des faits de violences et de “menace de commettre une destruction dangereuse”. Le 3 juin dernier à Faa'a, il s'était enfermé dans l'appartement de son ex-compagne et avait menacé de faire exploser une bouteille de gaz à l'aide d'un briquet.



Un manutentionnaire de 38 ans, père de trois enfants, a été jugé en comparution immédiate jeudi pour répondre de “violences volontaires” et de “menace de commettre une destruction dangereuse” del'appartement de son ex-compagne. Le 3 juin dernier à Faa'a, le prévenu, qui était ivre, s'était rendu dans l'appartement de son ancienne concubine où il s'était barricadé avec une bouteille de gaz, un briquet et un couteau. Il avait fallu les efforts des militaires de l'antenne du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (Gign) et deux heures de négociations avant que les gendarmes ne réussissent à l'interpeller après l'avoir tasé.



À la barre du tribunal jeudi, l'homme a confirmé qu'il ne supportait pas la séparation avec son ex-compagne. En pleurs, il a cependant émis des regrets en expliquant qu'il était prêt à se faire soigner. Le procureur de la République a requis 18 mois de prison dont six avec sursis assortis du maintien en détention à l'encontre de ce père de famille, un homme qui présente une “fragilité patente” et un “rapport à la violence problématique”.Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le manutentionnaire à huit mois de prison dont six avec sursis sans prononcer le maintien en détention.