​Dépistage du diabète à Makemo

Tahiti, le 9 février 2021 - Dans le cadre d’une mission de sensibilisation et de dépistage sur les maladies non transmissibles (hypertension artérielle, diabète sucré et obésité) à Makemo, l’association des diabétiques est des obèses de Polynésie française (Adopf) a fait le tour des classes du collège de cette île des Tuamotu. En présence de leur professeur et du principal Monsieur Pita, pas moins de 119 élèves ont rencontré et échangé avec le médecin, l’infirmière et la diététicienne. Par ailleurs, une trentaine de consultations spécialisées ont été réalisées au dispensaire, de quoi limiter les évasans sur Tahiti.

Après les enfants, au tour des adultes : 171 d’entre eux ont aussi bénéficié de cette mission avec l’aide du maire, Félix Tokoragi et de la secrétaire générale, Corinne Levy. Au total, près de 300 personnes sont venues à la rencontre de l’association sur un total de près de 800 personnes, assurant ainsi le succès de cette mission avec le soutien du ministère de la Santé, de la DGEE et du Rotary Club de Papeete.