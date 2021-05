​Démarrage timide du vaccinodrome à Bora Bora

Bora Bora, le 6 mai 2021 - La campagne de vaccination de masse à Bora Bora a commencé jeudi matin sur la place Tuvavau de Bora Bora. Pendant trois jours, un vaccinodrome sera opérationnel pour les administrés de plus de 18 ans, pour l’injection du vaccin monodose Janssen. Malheureusement, la foule n'était pas au rendez-vous le premier jour.



Bora Bora a eu le privilège d'être la première des îles Sous-le-Vent à recevoir un vaccinodrome, installé par les équipes de la direction de la Santé. Un privilège dû à son rang d'île à vocation touristique. Ainsi, de jeudi jusqu'à samedi, il recevra la population désireuse de se faire vacciner de 8 à 17 heures.



C'est sous le chapiteau de la place Tuvavau que les administrés volontaires au vaccin sont accueillis par les hôtesses. Ils doivent y remplir un questionnaire avec leurs coordonnées, leurs antécédents et leurs éventuels traitements. Ils sont ensuite dirigés vers les guides sanitaires qui leur expliquent le principe du carnet de vaccination. Après ces démarches, les futurs vaccinés sont invités à rencontrer les taote qui valident l'injection. Ils sont ensuite dirigés dans la zone de vaccination puis enfin, terminent leur parcours en zone de surveillance où ils restent 20 minutes. Un drive est également mis en place, principalement à destination des personnes à mobilité réduite, permettant de faire le même parcours sans descendre de son véhicule.



Objectif : 3 000 personnes en 3 jours



Mareva Tetahiotupa, maire adjointe en charge de la santé à Bora Bora, se dit satisfaite de l'opération : “Cela s’est très bien passé, la communication est faite, depuis 8 heures ce matin il y a eu du monde, déjà même avant l’heure, on était même pas encore en place que le monde est venu. Donc oui je suis très satisfaite. (…) J’invite toute la population à venir et à se faire vacciner. C’est vrai que le vaccin n’est pas obligatoire mais je souhaite vraiment que nous nous vaccinions tous à Bora Bora. Ceux qui ont des doutes, il y a des médecins qui sont là pour pouvoir répondre à toutes leurs questions.”



Si l'organisation est parfaite, les habitants ne se précipitent pas. Jeudi en fin de matinée, quelque 400 personnes étaient venues se faire vacciner. Une faible fréquentation selon Daniel Ponia, responsable de la plateforme Covid à la direction de la Santé, qui espère pouvoir vacciner au moins la moitié de la population : "Nous avons eu quelques personnes ce matin mais c’est pas la foule. Donc je me permets de rappeler que nous sommes venus pour la population de Bora Bora (...) Le Janssen c’est le vaccin que l’on utilise aujourd’hui. Une seule dose suffit pour se protéger, c’est un gros avantage et ces doses sont réservées aux archipels éloignés. C’est une île à vocation touristique, elle est prioritaire.” L'objectif est de vacciner 3 000 personnes en 3 jours.