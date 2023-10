​Décès de Yves Degout

Tahiti le 2 octobre 2023. Yves Degout, créateur de l’agence immobilière du même nom, est décédé samedi dans sa 99e année.



Il était arrivé en Polynésie française en 1956, en qualité de gendarme. Muté à Raiatea, il sera le seul gendarme à couvrir l'île, avec Tahaa, rappelle la mairie de Arue dans les hommages qu’elle lui rend.



Sa jeunesse en pleine seconde guerre mondiale avait valu des troubles douloureux avec la Gestapo. Vivant dans la Vienne, sur la zone de démarcation, son père, lui et son frère avaient aidé bon nombre de recherchés par l'occupant nazi à passer clandestinement la frontière. Dénoncés, ils avaient connu les geôles de la gestapo et son frère ainé n'était jamais revenu d'Allemagne où il avait été déporté.



Engagé dans la Gendarmerie en 1946, Yves Degout allait y faire toute une carrière qui l'amenait en 1956 à Tahiti jusqu'à sa retraite en 1978.



Tombé sous le charme des îles, il allait y rester et montait en 1979 l'agence immobilière qui porte toujours son nom. Gros travailleur, Yves allait poursuivre un rôle d'expert jusqu'en 2008. Au total, il aura travaillé 62 ans !



En 1981, il achète une propriété à la cité Jay où il coulera des jours heureux avec son épouse.