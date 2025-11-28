

​Décès d'un surfeur à Orofara

Tahiti, le 15 décembre 2025 – Un surfeur de 52 ans est décédé dimanche à Mahina sous les yeux de sa famille annonce la commune sur sa page Facebook.



Dans un post diffusé sur sa page Facebook, la commune de Mahina annonce qu'un surfeur de 52 ans, "habitué du spot de Orofara mais originaire de Faa’a", a été "aperçu un peu au large en difficulté depuis la plage par une surfeuse qui s’est immédiatement jetée à l’eau pour lui porter secours". "Une fois remonté sur la berge, des infirmiers présents sur le site ont prodigué les premiers gestes avant l’arrivée des pompiers de Mahina, peu avant 17h" mais le massage cardiaque "a montré que l’homme de 52 ans avait ingéré beaucoup d’eau. Intervenu également sur place, le Smur n’a pu sauver le surfeur, qui était venu avec sa fille et son beau-fils"



Le maire de Mahina et son conseil municipal ont adressé "leurs sincères condoléances à l’épouse et la maman de Moana, présentes sur les lieux et accablées par ce drame qui survient à quelques jours des fêtes".

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 15 Décembre 2025 à 08:36




