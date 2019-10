​Décès à l'entrainement d’un rameur de 34 ans à Vairao

PAPEETE, le 9 octobre 2019 - Un rameur du club de l’Ifremer est décédé mardi à Vairao après avoir été victime d’un malaise durant un entrainement de va’a.



L’homme de 34 ans a d’abord été pris en charge par ses coéquipiers avant d’être rapidement évacué vers l’hôpital par les secours. Malgré une prise en charge rapide, le sportif n’a pas survécu.



"Bon voyage Teiki et merci pour ton dévouement pour le club et pour le va'a. On gardera de toi ce sourire et ta joie de vivre", poste le club Ifremer Va’a sur sa page Facebook, mercredi, en annonçant que des funérailles auront lieu jeudi à 16 h 30 au cimetière de vairao. Une veillée est organisée mercredi soir à partir de 19 heures à la chapelle de Vairao.



Ce décès est le deuxième qui frappe ce club sportif de la Presqu’île en quelques mois, selon nos confrères de Polynésie la 1ère. Un autre de ses rameurs avait en effet été victime d’une crise cardiaque pendant un match de football.