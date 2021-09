​Décès à Manu Iti : Geros défend son centre

Le premier magistrat de Paea a affirmé lundi qu’une de ses connaissances a été victime d’un acte d’ “euthanasie” au centre hospitalier de Taaone. Ces propos ont été tenus par un tavana visiblement ému, lors d’une conférence de presse retransmise en direct sur la page Facebook de la commune de Paea et sur celle de TNTV. Une intervention suivie par plusieurs centaines de personnes.

Pour porter l’accusation, Antony Géros se fonde sur le témoignage de la veuve du défunt. Et le tavana l’avoue : il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour obtenir vérification des faits qu’il dénonce. Mais c’est, de son aveu, l’événement qui l’a conduit à ouvrir le centre d’accueil médicalisé de la salle Manu Iti, fin août.

Selon Antony Geros, ce patient était en insuffisance respiratoire et atteint de comorbidités. Mais il “n’aurait pas dû mourir” : “C’est une personne que je connaissais bien, qui était en hypoxie mais pas une hypoxie de détresse. (…) Elle a été admise aux urgences (…). Elle n’a même pas été mise en réanimation. Elle a été en hospitalisation d’urgence”, assure-t-il sur la foi de propos rapportés. “Et sa femme me disait : Le docteur est venu pour lui dire “Ecoutez, on a besoin du masque”. Et donc, euh, il était assis sur son lit, il a dit : “Mais si tu retires, je vais avoir des difficultés à respirer : C’est bien maintenant avec le masque ; je suis bien.” Et là, on lui dit : “Ecoute, je vais te laisser encore un peu mais on a besoin du masque.” Et donc ils sont restés quelque temps. Et puis un groupe d’infirmiers, d’infirmières, est passé pour retirer. Le médecin était là. Et il dit : “Non ! Comment je vais respirer là ? J’ai du mal !”. [Le docteur] lui dit : “Ecoute, tu ne vas rien sentir. On va te faire une piqûre – ils ont fait sortir sa femme – et puis tu vas bien dormir”, a-t-il raconté face à la presse. “Ben, voilà. Ça s’appelle l’euthanasie. C’est interdit dans la loi française. Pourquoi à Tahiti on se permet de faire ça ? (…) On ne peut pas accepter ça ! Qu’il meure après avoir été intubé, je suis d’accord.” Questionné sur cet événement, Antony Geros, a aussi estimé que ce malade aurait été “mieux pris en charge à domicile (…) avec un concentrateur d’oxygène. Mais qu’est-ce qu’on a fait ? On lui a retiré le masque. On lui a fait une piqûre. Et il a dormi. Il a bien dormi…”

En réaction, dans un communiqué diffusé lundi après-midi le Conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française “s’érige en faux face à ceux qui tenteraient, par abus de langage, ignorance ou malveillance, d’évacuer toute complexité de la décision médicale et d’entretenir dans la population les raccourcis et simplistes selon lesquels la médecine s’exercerait sous le règne de l’improvisation, de l’arbitraire ou de la sélection des vivants”.