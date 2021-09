​Décès à 47 ans du musicien David Kimitete

Tahiti, le 6 septembre 2021 - Avec le départ du musicien David Kimitete, décédé ce week-end à l’âge de 47 ans, le Conservatoire déplore son deuxième enseignant en moins d'une semaine.



"Le conservatoire perd un second musicien de talent, quelques jours le départ de Hans Faatauira", déplorent lundi le ministre de la Culture et le directeur du Conservatoire artistique (CAPF) dans un communiqué commun de condoléances adressé aux proches de David Kimitete, décédé ce week-end à l’âge de 47 ans.



David Kimitete avait débuté sa carrière au sein de la fanfare territoriale formée, en 2001, au conservatoire, en tant que tubiste. Remarqué pour ses qualités d’instrumentiste et sa sensibilité aux arts traditionnels, il a été professeur de ‘ukulele pendant 10 ans pour le Conservatoire. De retour dans l’orchestre traditionnel du Te Fare Upa Rau, il avait été affecté à l’antenne de l’école Val Fautaua, à Pirae, les mercredis et vendredis. Ce "musicien talentueux, homme discret" a participé à chaque grand moment de la vie de la section des arts traditionnels du Te Fare Upa Rau, salue le Conservatoire dans l'hommage qu'il lui rend lundi.