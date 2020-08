​Débrayage aux urgences en soutien à une collègue

"On s'est dit que cela suffit. On voulait dénoncer le harcèlement managérial dans tout l'hôpital, en commençant par les urgences (…). La situation de Nathalie a été l'élément déclencheur", explique Roland Frogier, délégué syndical O oe to oe rima au CHPF. Le mouvement a par ailleurs été soutenu par la CSTP-FO et Otahi. Déléguée syndicale Otahi, Madeleine affirme que "ce n'est pas la première fois que (cette cadre) fait du harcèlement. Elle est assez virulente (…). C'est outrageant et ça va contre l'humanité que nous devons avoir dans ce métier". Les agents disent espérer qu'ils pourront garder leur cadre aux urgences, car il est question qu'elle soit mutée dans un autre service. "Cela fait une dizaine d'années qu'on attend une cadre comme cela dans le service des hospitalisations des urgences (…). Ce sont des petites guérillas intestines qui n'ont pas lieu d'être", assure taote Nathalie Lecordier. "Nathalie (Boivin) a toujours été là pour nous (…). On ignore pourquoi la cadre veut la mettre dehors. Peut-être qu'elle veut mettre quelqu'un d'autre à sa place".

Interrogée, Nathalie Bouvin s'est dite très émue par cette solidarité : "Je pense qu'on a une relation de confiance et de transparence. Et je pense que c'est là ma force (…). Cela fait chaud au cœur. Et cela m'a aidé à tenir et ne pas me mettre en arrêt et à assumer mes responsabilités jusqu'au bout. Cela fait du bien ce soutien".