

​Deblock poursuit son installation au Fenua

Tahiti, le 19 novembre 2025 - Entreprise régulée par la Banque de France en tant qu’établissement de monnaie électronique et titulaire du premier agrément MiCA délivré par l’AMF, Deblock continue son développement et ses investissements en Polynésie française avec plusieurs embauches envisagées dans les prochains mois.





La fintech française Deblock, active depuis avril 2024, annonce une levée de fonds de 30 millions d’euros. Ce tour de table est bouclé par SpeedInvest, Commerzbank et Latitude avec la participation de 20VC, Headline, Hoxton ou Chalfen Ventures. Cette levée de fonds record vise à accélérer l'ambition de Deblock : devenir la première banque entièrement sur la blockchain.



Lancé il y a à peine 18 mois, Deblock s’est rapidement imposé comme un pionnier de la démocratisation de la finance décentralisée. Première société en France à proposer un compte courant doté d’un IBAN français et associé à un véritable portefeuille de cryptomonnaies auto-géré (non-custodial), Deblock est aujourd’hui la seule institution financière régulée qui permette à ses utilisateurs de conserver la pleine propriété de leurs actifs numériques. À mi-chemin entre Revolut et Ledger, Deblock réunit le meilleur de la banque traditionnelle et des cryptomonnaies.



Depuis le début de l’année 2025, Deblock a enregistré une croissance multipliée par cinq de ses revenus, de ses ouvertures de comptes et des transactions par carte en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, portée par le succès de ses coffres d’épargne à haut rendement (jusqu’à 10 %) ainsi que le lancement des Francs Pacifique.



Avec plus de 300 000 clients en France, dont plus de 40 000 en Polynésie Française, Deblock confirme son ancrage national y-compris dans les îles du Pacifique et ambitionne de devenir la première institution financière de Polynésie française dans les prochains 18 mois.



Ce nouveau tour de table va permettre à Deblock d'accélérer sa feuille de route sur trois axes stratégiques : lancer de nouveaux produits à la croisée de la finance décentralisée et de la finance classique ; renforcer sa présence dans les territoires d’outre-Mer ; et construire la banque du futur.



“La Polynésie française est un marché clef pour Deblock et nous avons pour seule ambition de devenir numéro 1”, a déclaré Jean Meyer, cofondateur et directeur général de Deblock.



Fondée par Aaron Beck, Adriana Restrepo, Jean Meyer et Mario Eguiluz – anciens cadres de Revolut et Ledger – Deblock est le premier compte courant à intégrer un véritable portefeuille crypto, alliant la simplicité de la banque moderne à l’innovation du Web3.

Mercredi 19 Novembre 2025




