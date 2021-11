​De Taha’a à Raiatea à la force des bras

Raiatea, le 15 novembre 2021 – 63 nageurs ont participé samedi à la Channel Race, course à la nage de 5 km qui relie Taha’a à Raiatea. Nael Roux a été le premier à sortir de l’eau en 1h14 et Lili Paillisse, la première femme à finir en 1h22.



La 9e édition de la Channel race, annulée l’an dernier en raison de la crise sanitaire, s’est tenue ce samedi. La compétition consiste à réaliser la traversée à la nage entre l’île de Taha’a et l’île de Raiatea, un trajet d’environ 5 km. Le parcours commence au quai de Vaitoare pour se terminer à la piscine de Uturoa. C’est la deuxième fois que ce tracé est suivi. Lors des éditions précédentes, le départ se faisait de la baie de Apu à Taha’a et se finissait à Apooiti à Raiatea.



Cette année, 63 athlètes ont pris le départ dans diverses catégories : individuel, relais ou encore avec matériel (palmes, masque et tuba). 11 très jeunes nageurs du club local du Cercle des nageurs du Tapioi (CNT) on également participé à l’événement sur une distance de 2 km. Pour l’occasion, vingt nageurs de Tahiti ont fait le déplacement. Cinq clubs au total étaient représentés : le CNT, le Cercle des nageurs de Polynésie (CNP), l’Olympique de Pirae (OLP), I Mua et Fenua Sauvetage.



Philippe Calmels, le directeur de la course, explique que tous les moyens nécessaires ont été déployés pour que tout se déroule dans les meilleures conditions : “Chaque nageur est suivi d’un accompagnateur en kayak. On a également fait appel à la protection civile et aux sapeurs pompiers, et on est plusieurs maîtres nageurs à bord de bateaux pour encadrer la course. On a eu de la chance, les conditions météo étaient favorables, avec peu de vent et un ciel couvert, ce qui était parfait pour les nageurs et les accompagnateurs”. Il a chaleureusement remercié tous les organisateurs, notamment Laeticia du CNT ainsi que “la FTN qui a fait le déplacement avec les officiels, pour développer la natation sur Raiatea.”



Neal Roux, premier en 1'14''40



Nael Roux (2005) a été le premier à finir les 5 km en 1'14"40, et Lili Paillisse (2007), cinquième au classement scratch final, est la première féminine à s’imposer en 1'22"29. Danielle Neviere, 76 ans, clôture la course en 2'51''09, sous les applaudissements du public.



Le nageur prometteur de Raiatea, Rohutu Teahui (2009) termine 7e de l’épreuve en 1'24''36. Accompagné par son papa en kayak, il se confie : “C’était bien, mais il y avait beaucoup de courant c’était hot. J’avais soif mais je savais qu’il y avait du monde derrière moi alors je ne me suis pas arrêté, et j’ai tout donné au dernier kilomètre. C’est la troisième fois que je fais cette course, mais cette année on a vu des requins, ce qui n’était pas prévu. Ça ne m’a pas fait stresser, je suis un garçon des îles, je suis habitué à en voir. J’ai continué à nager (…) Mon objectif c’était de battre les nageurs de Tahiti, j’en ai battu quelques-uns donc je suis content”.

Un déplacement depuis Tahiti



Cet événement permet un important moment d’échanges entre nageurs et coaches. En effet, le CNT ne peut que très rarement se rendre aux compétitions à Tahiti pour des raisons budgétaires. L’arrivée des vingt nageurs de Tahiti mercredi, a donné l’occasion aux entraîneurs de faire des entraînements communs. Solène, coach du CNP, a par exemple pris en charge les nageurs du Tapioi, et leur a appris de nouvelles techniques de nage.



Sylvain Roux, le directeur technique de la fédération tahitienne de natation (FTN), faisait également partie du voyage : “C’est une superbe organisation comme d’habitude, avec un bel accueil du club local et de la commune de Uturoa. On est ravis d’être ici, c’est la troisième fois que les nageurs de Tahiti viennent participer à cette rencontre, et c’est leur plus grosse participation.“



La Channel Race était la première étape de la Coupe de Polynésie d’eau libre. Les prochaines se dérouleront à Tahiti, Moorea et Bora Bora.

Les podiums Juniors Femmes

1-Lili PAILLISSE … 1:22:54

2-Hereiti MORO … 1:38:30

3-Nateahi SOMMER … 1:43:58

Junior Hommes

1-Nael ROUX … 1:14:40

2-Keha DESBORDES … 1:21:24

3-Léo DURRET … 1:22:54

Jeunes Femmes

1-Déotille VIDEAU … 1:31:51

2-Heimaruiti BONNARD … 1:37:36

3-Inès PAGET … 1:45:13

Jeunes Hommes

1-Kélian SOULIERE-BECART … 1:17:51

2-Enzo KERNIVINEN … 1:19:52

3-Rohutu TEAHUI … 1:24:36

Masters Femmes

1-Vaeatea LEROI … 1:56:38

2-Karine MERCIER-GALLAY … 2:05:57

3-Christelle MICHEL … 2:05:57

Masters Hommes

1-Julien BEL … 1:30:03

2-Antoine LEVIGOUREUX … 1:35:17

3-Giani GRAZIANA … 1:36:37

Rédigé par V. Leroi le Lundi 15 Novembre 2021 à 16:52 | Lu 198 fois